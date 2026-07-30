LPI-G: (LK GRZ) Graffiti an Geschäft angebracht (0190634/2026)
Greiz (ots)
Langenwolschendorf. Unbekannte Täter beschmierten zwischen Dienstagabend (28.07.2026) und Mittwochmorgen (29.07.2026) die Außenwand eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-Wobst-Straße. Mit blauer Sprühfarbe wurden auf einer Fläche von etwa 15 Metern Länge mehrere Schriftzüge aufgebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht kein politischer Hintergrund. Die Polizei Greiz ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03661 / 6210 zu melden. (SR)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell