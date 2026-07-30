LPI-G: (LK GRZ) Graffiti an Geschäft angebracht (0190634/2026)

Greiz (ots) - Greiz. Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der August-Bebel-Straße verhinderten am Mittwochvormittag (29.07.2026) den Diebstahl mehrerer Waren. Ein 21-jähriger Mann hatte nach bisherigen Erkenntnissen verschiedene Artikel im Gesamtwert von knapp 28 Euro an sich genommen und versucht, den Kassenbereich zu passieren, ohne diese zu bezahlen. Mitarbeiter des Marktes hielten den Mann bis zum Eintreffen der ...

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