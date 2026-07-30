PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Ladendiebstahl verhindert (0190259/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der August-Bebel-Straße verhinderten am Mittwochvormittag (29.07.2026) den Diebstahl mehrerer Waren. Ein 21-jähriger Mann hatte nach bisherigen Erkenntnissen verschiedene Artikel im Gesamtwert von knapp 28 Euro an sich genommen und versucht, den Kassenbereich zu passieren, ohne diese zu bezahlen. Mitarbeiter des Marktes hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen den 21-jährigen Ukrainer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 08:48

    LPI-G: (LK ABG) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss (0190898/2026)

    Altenburg (ots) - Schmölln. Am Mittwochabend (29.07.2026) gegen 21:45 Uhr kam es auf dem Markt zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Fahrzeugführer kollidierte beim Rangieren mit einem Blumenkübel der Stadt Schmölln. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des Fahrers. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Es ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 08:47

    LPI-G: (LK ABG) Einbruch in Gartenlaube scheitert (0190928/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Unbekannte versuchten im Zeitraum zwischen dem 27.07.2026 und dem 29.07.2026 gewaltsam in eine Gartenlaube einer Kleingartenanlage in der Paditzer Straße einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen misslang der Einbruchsversuch. An der Laubentür entstand dennoch ein geschätzter Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 08:47

    LPI-G: (LK ABG) Betonschalungen von Baustelle entwendet (0190563/2026)

    Altenburg (ots) - Ponitz. Unbekannte Täter entwendeten seit Anfang März mehrere Betonschalungen von einer Baustelle in der Schmöllner Straße. Der Beuteschaden beläuft sich auf mittlerweile auf einen hohen vierstelligen Betrag. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren