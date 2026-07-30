Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss (0190898/2026)

Altenburg (ots)

Schmölln. Am Mittwochabend (29.07.2026) gegen 21:45 Uhr kam es auf dem Markt zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Fahrzeugführer kollidierte beim Rangieren mit einem Blumenkübel der Stadt Schmölln. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des Fahrers. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (SR)

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