Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Einbruch in Gartenlaube scheitert (0190928/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte versuchten im Zeitraum zwischen dem 27.07.2026 und dem 29.07.2026 gewaltsam in eine Gartenlaube einer Kleingartenanlage in der Paditzer Straße einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen misslang der Einbruchsversuch. An der Laubentür entstand dennoch ein geschätzter Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Kleingartenanlage bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 bei der Polizei Altenburger Land zu melden. (SR)

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