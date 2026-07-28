Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Gegenstand auf Herdplatte gerät in Brand (0188513/2026)

Gera (ots)

Gera. Feuerwehr und Polizei kamen am Montagnachmittag (27.07.2026) gegen 15:20 Uhr in der Gagarinstraße zum Einsatz. In einer Wohnung war ein Gegenstand auf einer eingeschalteten beziehungsweise noch warmen Herdplatte in Brand geraten. Das Feuer erlosch, bevor es auf weitere Teile der Wohnung übergreifen konnte. An der Herdplatte entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. (SR)

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