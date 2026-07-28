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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Hakenkreuz an Hauswand angebracht (0188468/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Montagmittag (27.07.2026) wurde an einer Hauswand in der Heidecksburgstraße ein aufgesprühtes Hakenkreuz festgestellt. Die etwa 50 mal 50 Zentimeter große Darstellung war mit schwarzer und roter Farbe angebracht worden. Polizeibeamte dokumentierten die Beschädigung und veranlassten die Unkenntlichmachung des verfassungswidrigen Symbols. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 bei der Polizei Gera zu melden. (SR)

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

 
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