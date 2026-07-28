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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Garagen gewaltsam geöffnet (0188674/2026)

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Unbekannte machten sich am Sonntag (26.07.2026) zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr an mehreren Garagen eines Garagenkomplexes im Fortschrittweg zu schaffen. Die Täter öffneten die Garagentore gewaltsam. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus den Garagen nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 zu melden. (SR)

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

 
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