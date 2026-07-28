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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Fenster auf Firmengelände beschädigt (0188738/2026)

Altenburg (ots)

Nobitz. Unbekannte verschafften sich am Montag (27.07.2026) zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr Zutritt zu einem Firmengelände im Nirkendorfer Weg. Auf dem Gelände wurde ein Fenster eines Geschäftsgebäudes beschädigt. Ob die Täter anschließend in das Gebäude gelangten oder etwas entwendeten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 bei der Polizei zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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