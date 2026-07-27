Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Einbruch in Erlebnisbad (0187612/2026)

Gera (ots)

Zeulenroda-Triebes. In der Nacht zum Sonntag versuchten Unbekannte in ein Erlebnisbad in der Straße Am Birkenwege einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Türen aufgebrochen und eine Fensterscheibe beschädigt. Als die Täter Polizeikräfte bemerkten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten sie nicht mehr festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu tatverdächtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 03661 / 6210 zu melden. (SR)

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