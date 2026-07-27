Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Nachtrag zu Auftrag Nr. 5968945: Ermittlungen wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens (0187079/2026)

Gera (ots)

Gera. Die Polizei ermittelt gegen einen 19-jährigen BMW-Fahrer wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Der syrische Mann fiel am Samstagabend (25.07.2026) im Bereich Elsterdamm, Am Sommerbad und Gebrüder-Häußler-Straße durch eine äußerst schnelle und rücksichtslose Fahrweise auf. Hierbei erreichte der Fahrer teilweise über 130 km/h. Polizeibeamte einer Zivilstreife leiteten daraufhin entsprechende Maßnahmen ein und konnten den Fahrzeugführer stoppen. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Aufgrund der rasanten Fahrweise wurden zudem weitere bislang unbekannte Fahrzeugführer erheblich gefährdet. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0365 / 8290 bei der Polizei zu melden. (SR)

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