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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Verkehrszeichen mit Hakenkreuz beschmiert (0187458/2026)

Gera (ots)

Gera. Unbekannte beschmierten ein Verkehrszeichen im Bereich Thüringer Straße und Adam-Opel-Straße mit einem Hakenkreuz. Die Tat wurde am Sonntag (26.07.2026) bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren zweistelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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