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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (0186543/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am Samstagabend (25.07.2026) kam es im Bereich der August-Bebel-Straße zu einem Polizeieinsatz, da ein 43-jähriger Deutscher in der Öffentlichkeit urinierte. Im Rahmen dieser polizeilichen Maßnahme widersetzten sich der 43-Jährige und seine 44-jährige Begleiterin den Anweisungen der eingesetzten Beamten. Zudem waren beide Personen alkoholisiert. Die 44-jährige Deutsche beleidigte in der weiteren Folge die Einsatzkräfte und schubste im weiteren Verlauf eine Polizeibeamtin. Gegen beide Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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