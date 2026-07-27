Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (0186543/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am Samstagabend (25.07.2026) kam es im Bereich der August-Bebel-Straße zu einem Polizeieinsatz, da ein 43-jähriger Deutscher in der Öffentlichkeit urinierte. Im Rahmen dieser polizeilichen Maßnahme widersetzten sich der 43-Jährige und seine 44-jährige Begleiterin den Anweisungen der eingesetzten Beamten. Zudem waren beide Personen alkoholisiert. Die 44-jährige Deutsche beleidigte in der weiteren Folge die Einsatzkräfte und schubste im weiteren Verlauf eine Polizeibeamtin. Gegen beide Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)

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