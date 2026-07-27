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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Zwei Garagen aufgebrochen (0186834/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum vom 20.07.2026 bis 23.07.2026 gewaltsam Zutritt zu zwei Garagen eines Garagenkomplexes in der Münsaer Straße. Aus einer Garage wurden unter anderem Werkzeuge im niedrigen dreistelligen Wert entwendet. Ob aus der zweiten Garage ebenfalls Gegenstände gestohlen wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. An den Garagentoren entstand ein Sachschaden im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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