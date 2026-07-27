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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Balkonbrand verursacht Sachschaden (0186907/2026)

Gera (ots)

Gera. Feuerwehr und Polizei kamen am Samstagnachmittag (25.07.2026) gegen 14:45 Uhr in die Karl-Liebknecht-Straße zum Einsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten Balkonkästen und Teile einer Balkonverkleidung in Brand. Durch Funkenflug wurde zudem ein Sonnenschirm auf einem benachbarten Balkon beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 bei der Polizei Gera zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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