Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Fahrzeug entwendet - Polizei sucht Zeugen (0187292/2026)

Gera (ots)

Gera. Seit Sonntagmorgen (26.07.2026, 09:30 Uhr) wird ein zuletzt in der Seydelstraße abgestellter Pkw vermisst. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Kia Sportage mit dem amtlichen Kennzeichen G-KA 58. Der Wert des Fahrzeugs liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder das Fahrzeug bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 bei der Polizei Gera zu melden. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell