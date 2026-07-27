Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt (0186551/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Feuerwehr und Polizei kamen am Freitagabend (24.07.2026) gegen 20:00 Uhr in der Ott-Dix-Straße zum Einsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in Brand. Das Feuer beschädigte unter anderem eine Kellerbox sowie Versorgungsleitungen für Strom und Wasser. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Nach Abschluss der Löscharbeiten und Freigabe durch die Feuerwehr konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. (SR)

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