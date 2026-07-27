PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt (0186551/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Feuerwehr und Polizei kamen am Freitagabend (24.07.2026) gegen 20:00 Uhr in der Ott-Dix-Straße zum Einsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in Brand. Das Feuer beschädigte unter anderem eine Kellerbox sowie Versorgungsleitungen für Strom und Wasser. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Nach Abschluss der Löscharbeiten und Freigabe durch die Feuerwehr konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 26.07.2026 – 09:43

    LPI-G: (LK GRZ) Mann begeht mehrfach Straftaten (0186815/2026)

    Greiz (ots) - Greiz. Am Wochenende hatten Beamte der Polizeiinspektion Greiz gleich mehrfach mit ein und demselben Täter bei mehreren, durch ihn begangenen Straftaten Kontakt. Der 21-jährige, polizeilich gut bekannte Mann trat am Freitag im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes bei einem, durch ihn begangenen Hausfriedensbruch in der Bankfiliale, in der Straße Puschkinplatz in Greiz in Erscheinung. Hier hatte dieser ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 09:42

    LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen (0186528/2026)

    Greiz (ots) - Großebersdorf. Am Freitagabend, den 24.07.2026 gegen 20:10 Uhr ereignete sich auf der B2 zwischen den Ortslagen Porstendorf und Großebersdorf ein Verkehrsunfall, bei welchem der Fahrzeugführer eines PKW, VW aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn abkam, den Straßengraben durchfuhr und schlussendlich an einem Baum ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 09:41

    LPI-G: (LK GRZ) Diverse Verkehrsstraften in wenigen Stunden festgestellt

    Greiz (ots) - Greiz. In den späten Abendstunden des 25.07.2026 konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz binnen weniger Stunden insgesamt vier Verkehrsstraftaten aufdecken. Im Rahmen der Streifentätigkeit wurden durch die Beamten Verkehrskontrollen durchgeführt, welche dazu führten, dass zwei Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol festgestellt wurden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren