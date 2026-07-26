Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Mann begeht mehrfach Straftaten (0186815/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am Wochenende hatten Beamte der Polizeiinspektion Greiz gleich mehrfach mit ein und demselben Täter bei mehreren, durch ihn begangenen Straftaten Kontakt. Der 21-jährige, polizeilich gut bekannte Mann trat am Freitag im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes bei einem, durch ihn begangenen Hausfriedensbruch in der Bankfiliale, in der Straße Puschkinplatz in Greiz in Erscheinung. Hier hatte dieser vermutlich in der Filiale genächtigt und weigerte sich am nächsten Morgen das Gebäude zu verlassen. Am Folgetag, den 25.07.2026 wurde selbiger Mann bei der Begehung eines räuberischen Diebstahls in dem Baumarkt in der Pausaer Straße in Zeulenroda-Triebes gestellt. Hier versuchte er Baumaterialien und Werkzeuge im Wert von über 300,- Euro zu entwenden. Dies konnte durch Mitarbeiter beobachtet werden und dieser gestoppt werden. Als der Beschuldigte angesprochen wurde, versuchte dieser jedoch zu flüchten und das Beutegut zu sichern, wobei er einen Mitarbeiter schubste und einen weiteren mittels einer mitgeführten Tasche schlug. Durch diese Tathandlung wurde glücklicherweise niemand verletzt und der Beschuldigte konnte kurze Zeit später durch Polizeibeamte aufgegriffen und das Beutegut gesichert werden. Gegen den Beschuldigten wurden in der Folge mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Hausfriedensbruch und räuberischen Diebstahls eingeleitet. <MS>

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