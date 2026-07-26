Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen (0186528/2026)

Greiz (ots)

Großebersdorf. Am Freitagabend, den 24.07.2026 gegen 20:10 Uhr ereignete sich auf der B2 zwischen den Ortslagen Porstendorf und Großebersdorf ein Verkehrsunfall, bei welchem der Fahrzeugführer eines PKW, VW aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn abkam, den Straßengraben durchfuhr und schlussendlich an einem Baum zum Stehen kam. Durch die Kollision wurden fünf der sechs Insassen des PKW, darunter auch vier Kinder, leicht verletzt. Diese wurden anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiterführenden Untersuchung verbracht. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden, sodass dieser auch nicht mehr fahrbereit war. Durch den Einsatz der Rettungskräfte, sowie zwei Rettungshubschraubern und der Polizei musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden. <MS>

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