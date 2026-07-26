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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Diverse Verkehrsstraften in wenigen Stunden festgestellt

Greiz (ots)

Greiz. In den späten Abendstunden des 25.07.2026 konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz binnen weniger Stunden insgesamt vier Verkehrsstraftaten aufdecken. Im Rahmen der Streifentätigkeit wurden durch die Beamten Verkehrskontrollen durchgeführt, welche dazu führten, dass zwei Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol festgestellt wurden. Die durchgeführten Atemalkoholtests ergaben bei den männlichen Fahrern jeweils einen Wert von 1,91 Promille und 2,21 Promille. Weiterhin wurde in Greiz ein PKW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen, dessen Führerschein bereits im Vorfeld beschlagnahmt wurde und dieser somit nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem konnte in Weida ein weiterer Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, welcher ebenfalls nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem einen Atemalkoholwert von 1,14 Promille aufwies. Gegen alle Fahrzeugführer wurden in der Folge Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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