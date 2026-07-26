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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Unbekannte werfen Verkehrszeichen von Brücke (0186785/2026)

Greiz (ots)

Greiz. In der Nacht von Freitag, den 24.07. auf Samstag den 25.07.2026 rissen bislang unbekannte Täter mehrere Verkehrszeichen auf der Tannendorfbrücke in Greiz aus ihrer Verankerung und warfen diese von der Brücke. Hierbei wurden die Umleitungsschilder beschädigt und konnten nicht wieder aufgestellt werden. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der begangenen Sachbeschädigung eingeleitet. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche die Tatzeit eingrenzen und Hinweise auf den oder die Täter liefern. Hinweise werden unter Angabe der Bezugsnummer 0186785/2026 unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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