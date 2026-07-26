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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Pkw nach illegalem Autorennen beschlagnahmt (0187079/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Samstagabend fiel den Beamten ein grauer BMW Coupé auf, welcher mit stark überhöhter Geschwindigkeit im Innenstadtbereich von Gera unterwegs war. Der 19-jährige Syrer verwechselte dabei scheinbar die Straßen Elsterdamm, Am Sommerbad und Gebrüder-Häußler-Straße mit einer Rennstrecke und beschleunigte seinen Pkw auf Geschwindigkeiten bis über 130 km/h. Eine Streife der Polizei folgte dem Verkehrssünder und konnte diesen schließlich stellen. Ein Strafverfahren wegen illegalem Autorennen wurde eingeleitet und das Fahrzeug als Tatmittel beschlagnahmt. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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