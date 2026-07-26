LPI-G: (G) Lagerhaus aufgebrochen (0185806/2026)

Gera (ots) - Gera. Am Freitagnachmittag kamen Rettungsdienst und Polizei in der Berliner Straße zum Einsatz. Ein 42-jähriger Deutscher musste auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes wegen einer Platzwunde am Kopf behandelt werden. Der stark alkoholisierte Mann wollte keine Angaben zum Geschehen machen. Die Polizei geht aufgrund des Verletzungsbildes von einer gefährlichen Körperverletzung aus, bei dem der Mann mit ...

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