LPI-G: (G) Lagerhaus aufgebrochen (0185806/2026)
Gera (ots)
Gera. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen bislang unbekannte Täter in Gera-Lusan in eine Lagerhalle in der Otto-Rothe-Straße ein, verschafften sich Zutritt zu weiteren Räumlichkeiten im Objekt und entwendeten diverse hochwertige Werkzeuge der Marken Bosch und Makita. Weiterhin nahmen die Diebe diverse Schlüssel an sich. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 829-0 zu melden. (MW)
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