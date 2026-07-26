Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Mit Kopfverletzung ins Klinikum (0186294/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Freitagnachmittag kamen Rettungsdienst und Polizei in der Berliner Straße zum Einsatz. Ein 42-jähriger Deutscher musste auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes wegen einer Platzwunde am Kopf behandelt werden. Der stark alkoholisierte Mann wollte keine Angaben zum Geschehen machen. Die Polizei geht aufgrund des Verletzungsbildes von einer gefährlichen Körperverletzung aus, bei dem der Mann mit einer Flasche auf den Hinterkopf geschlagen wurde. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu Tatort, Tatzeit oder Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 829-0 zu melden. (MW)

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