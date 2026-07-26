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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: LK ABG - 0187070/2026 Trunkenheitsfahrt

Altenburg (ots)

Bereits 3,5 Stunden später, nach einer festgestellten Trunkenheitsfahrt in Altenburg, wurde in der Zechauer Straße von Rositz am 25.07.2026 um 22:15 Uhr ein PKW Suzuki gestoppt. Deren Fahrzeugführerin - eine 41-jährige Frau war auch deutlich alkoholisiert. Ihr Test wies 1,56 Promille auf. Auch sie muss sich wegen Trunkenheitsfahrt verantworten und demnächst auf ihr eigenes Fahrzeug verzichten, da auch deren Führerschein vorläufig eingezogen wurde. (AG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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