Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: LK ABG - 0187070/2026 Trunkenheitsfahrt

Altenburg (ots)

Bereits 3,5 Stunden später, nach einer festgestellten Trunkenheitsfahrt in Altenburg, wurde in der Zechauer Straße von Rositz am 25.07.2026 um 22:15 Uhr ein PKW Suzuki gestoppt. Deren Fahrzeugführerin - eine 41-jährige Frau war auch deutlich alkoholisiert. Ihr Test wies 1,56 Promille auf. Auch sie muss sich wegen Trunkenheitsfahrt verantworten und demnächst auf ihr eigenes Fahrzeug verzichten, da auch deren Führerschein vorläufig eingezogen wurde. (AG)

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