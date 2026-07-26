Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: LK ABG - 0186876/2026 Fahren ohne Fahrerlaubnis

Altenburg (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15:15 Uhr wurde ein 47- jähriger rumänischer Staatsbürger mit einem VW im Bereich des Baderdamm von Meuselwitz einer Kontrolle unterzogen. Bei der Einsichtnahme in seinen Führerschein stellte sich heraus, dass dieser keinen EU-Führerschein vorweisen konnte, sondern einen der Republik Moldau. Da sich der Fahrer bereits längerfristig in Deutschland aufhielt und seinen Führerschein nicht hat umschreiben lassen muss er sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Weiterfahrt wurde ihm vor Ort untersagt. (AG)

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