Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: LK ABG - 0186026/2026 - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Altenburg (ots)

Am Freitag, den 24.07.2026 um 09:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Käthe-Kollwitz-Straße von Altenburg. Eine 44 - jährige Fahrzeugführerin eines Peugeot beabsichtigte von einem Parkplatz eines Supermarktes auf die Straße aufzufahren. Ein 52 - jähriger Rollstuhlfahrer war in der Käthe-Kollwitz-Straße auf dem Gehweg unterwegs und wurde beim Abbiegen der Peugeot Fahrerin erfasst und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässige Körperverletzung im Rahmen eines Verkehrsunfalles wurde eingeleitet. (AG)

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