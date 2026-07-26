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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: LK ABG - 0186973/2026 - Trunkenheitsfahrt

Altenburg (ots)

Beamte der Thüringer Polizei stoppten am 25.07.2026 um 18:40 Uhr in der August-Bebel-Straße von 04600 Altenburg einen 54 - jährigen Fahrer eines VW Passat im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle wurde Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test ergab einen Wert von 1,22 Promille. Aufgrund des Verdachtes der Trunkenheitsfahrt wurde die Fahrt untersagt, eine Blutprobenentnahme durchgeführt und eine Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde eingezogen.(AG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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