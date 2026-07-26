Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: LK ABG - 0187080/2026 - Körperverletzung

Altenburg (ots)

Am Samstag, den 25.07.2026 wurde gegen 20:45 Uhr eine verletzte Person im Bereich der Lohsenstraße von Schmölln in der Bushaltestelle "Kiesberg" durch eine aufmerksame Mitteilerin aufgefunden. Die 39-jährige männliche und stark alkoholisierte Person wies deutliche Verletzungen im Bereich des Gesichtes auf. Die konkrete Tathandlung ist bislang unbekannt. Aufgrund notwendiger ärztlicher Erstversorgung sowie der deutlichen Alkoholisierung des Verletzten von 4 Promille war eine nähere Erörterung der Tathandlung bislang nicht möglich. Zeugen welche Hinweise auf die Tathandlung oder Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Altenburger Land (Tel.: 034474710) in Verbindung zu setzen. (AG)

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