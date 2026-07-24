Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Diebstahl von Tabakwaren scheitert (0185190/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Zwei bislang unbekannte Männer versuchten am Donnerstagvormittag (23.07.2026) gegen 09:45 Uhr, in einem Getränkemarkt in der Reichenbacher Straße Tabakwaren zu entwenden.

Während einer der Täter den Verkäufer in ein Gespräch verwickelte, versuchte sein Komplize, Zigaretten aus dem Kassenbereich zu stehlen.

Ein aufmerksamer Kunde bemerkte den Diebstahlsversuch, machte den Verkäufer darauf aufmerksam und hielt einen der Täter kurzzeitig fest. Beide Männer konnten sich dennoch lösen und flüchteten anschließend in unterschiedliche Richtungen.

Einer der Tatverdächtigen trug während der Tatausführung eine Perücke. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere den bislang unbekannten Kunden sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen oder deren Flucht geben können, sich bei der Polizei zu melden. (KB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell