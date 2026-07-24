Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Ladendiebstahl - Präparierte Tasche entdeckt (0185439/2026)

Gera (ots)

Gera. Mitarbeiter einer Drogerie in der Schloßstraße bemerkten am Donnerstagnachmittag (23.07.2026) gegen 17:00 Uhr, dass zahlreiche Parfümartikel aus einem Verkaufsregal entnommen worden waren.

Eine 23-jährige rumänische Tatverdächtige wurde daraufhin angesprochen. Sie erklärte zunächst, die Waren bezahlen zu wollen, jedoch habe ihre EC-Karte nicht funktioniert.

Bei der Kontrolle ihrer mitgeführten Tasche stellten die Mitarbeiter fest, dass diese zum Diebstahl präpariert war. Die entwendeten Parfümartikel konnten sichergestellt werden. Deren Gesamtwert liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Gegen die 23-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. (KB)

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