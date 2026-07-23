PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Zeugenaufruf nach Räuberischen Diebstahl (0015827/2026)

LPI-G: (LK ABG) Zeugenaufruf nach Räuberischen Diebstahl (0015827/2026)
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Altenburg (ots)

Bezugnehmend auf die Pressemeldung vom 20.01.2026 zum räuberischen Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße veröffentlicht die Polizei nun Bilder des bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Der Mann steht im Verdacht, am 19.01.2026 gegen 16:40 Uhr Lebensmittel und Backwaren im Wert von rund 10 Euro entwendet zu haben. Nachdem er den Kassenbereich passiert hatte, wurde er von einem Ladendetektiv angesprochen. Daraufhin riss sich der Tatverdächtige los, stieß den Mitarbeiter zur Seite und versuchte, ihn mit einem Faustschlag zu treffen. Anschließend flüchtete er in Richtung "Sechseck".

Wer erkennt den auf den beigefügten Fotos abgebildeten Mann oder kann Angaben zu seiner Identität beziehungsweise seinem Aufenthaltsort machen? Wer hat die Tat oder die anschließende Flucht beobachtet und kann weitere Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Altenburger Land unter der Telefonnummer 03447 / 471-0 unter Angabe des entsprechenden Aktenzeichens entgegen. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 06:45

    LPI-G: (G) Werkzeug aus Keller gestohlen (0183888/2026)

    Gera (ots) - Gera. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Dienstagvormittag (21.07.2026) und Mittwochmorgen (22.07.2026) Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße. Anschließend öffneten sie gewaltsam zwei Kellerabteile, indem sie die Vorhängebleche aufschnitten. Aus einem der Keller entwendeten die Täter eine Schlagbohrmaschine. Deren Wert liegt im niedrigen ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 06:43

    LPI-G: (G) Betrunken mit gefälschtem Führerschein unterwegs (0184405/2026)

    Gera (ots) - Gera. Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochnachmittag (22.07.2026) gegen 15:30 Uhr einen 31-jährigen serbischen Autofahrer in der Gagarinstraße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Bei der anschließenden Überprüfung des vorgelegten Führerscheins stellte sich heraus, dass es sich um eine Fälschung handelte. Dem Mann wurde die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren