Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Zeugenaufruf nach Räuberischen Diebstahl (0015827/2026)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Altenburg (ots)

Bezugnehmend auf die Pressemeldung vom 20.01.2026 zum räuberischen Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße veröffentlicht die Polizei nun Bilder des bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Der Mann steht im Verdacht, am 19.01.2026 gegen 16:40 Uhr Lebensmittel und Backwaren im Wert von rund 10 Euro entwendet zu haben. Nachdem er den Kassenbereich passiert hatte, wurde er von einem Ladendetektiv angesprochen. Daraufhin riss sich der Tatverdächtige los, stieß den Mitarbeiter zur Seite und versuchte, ihn mit einem Faustschlag zu treffen. Anschließend flüchtete er in Richtung "Sechseck".

Wer erkennt den auf den beigefügten Fotos abgebildeten Mann oder kann Angaben zu seiner Identität beziehungsweise seinem Aufenthaltsort machen? Wer hat die Tat oder die anschließende Flucht beobachtet und kann weitere Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Altenburger Land unter der Telefonnummer 03447 / 471-0 unter Angabe des entsprechenden Aktenzeichens entgegen. (KB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell