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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Jugendlicher geschlagen - Vater alkoholisiert mit Auto unterwegs (0184473/2026 und 0184484/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Mittwochabend (22.07.2026) kam es gegen 21:45 Uhr auf dem Vorplatz eines Jugendclubs in der Straße Am Römer zunächst zu einem medizinischen Notfall bei einem alkoholisierten Jugendlichen. Die Eltern wurden daraufhin verständigt.

Als der Vater des Jugendlichen am Ereignisort erschien, entwickelte sich eine Auseinandersetzung mit anwesenden Jugendlichen. Dabei soll der 37-Jährige einen 13-jährigen Jungen am Kragen gepackt und ihm mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Der Junge erlitt leichte Verletzungen.

Im Zuge der Anzeigenaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass der Mann mit seinem Pkw zum Einsatzort gefahren war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Zeugen bestätigten seine Fahrt mit dem Fahrzeug. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheins. Gegen den 37-Jährigen wird nun unter anderem wegen Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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