Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Alkoholisiert mit Quad verunglückt (018175/2026)

Greiz (ots)

Landkreis Greiz. Ein 67-jähriger Quadfahrer verletzte sich am Mittwochmittag (22.07.2026) bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 206 zwischen Pansdorf und Wellsdorf leicht. Gegen 13:05 Uhr geriet der Mann mit seinem Fahrzeug etwa 200 Meter vor Wellsdorf ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten sowie anschließend mit einem Baum.

Der Fahrer wurde vom Fahrzeug geschleudert und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Quad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,90 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (KB)

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