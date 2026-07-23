Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Versuchter Einbruch in Motorradhandel - Tatverdächtiger verletzt (0184529/2026)

Altenburg (ots)

Nobitz OT Lehndorf. In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (23.07.2026) kam es gegen 02:50 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Motorradgeschäft in der Alten Handelsstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein 24-jähriger Mann mit einem großen Stein die Schaufensterscheibe des Geschäfts. Dabei wurde jedoch lediglich die äußere Scheibe der Doppelverglasung zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Der Tatverdächtige verletzte sich bei der Tat erheblich und wurde stark blutend von einem Lieferanten vor dem Geschäft aufgefunden. Gegenüber Ersthelfern gab der Mann an, sich ein Motorrad für die Heimfahrt verschaffen zu wollen. Die Ermittlungen dauern an. (KB)

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