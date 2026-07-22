LPI-G: (G) Ohne Fahrerlaubnis unterwegs (0183485/2026)
Gera (ots)
Gera. Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagabend (21.07.2026) gegen 18:35 Uhr einen Pkw in der Theaterstraße. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (SR)
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