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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Unverschlossenes Fahrrad gestohlen (0183030/2026)

Gera (ots)

Gera. Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Dienstagvormittag (21.07.2026) ein Damenfahrrad aus einem Fahrradständer in der Südstraße. Die 40-jährige Besitzerin hatte das silber-rot-blaue Fahrrad der Marke Adventure zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr unverschlossen abgestellt. Als sie zurückkehrte, war das Fahrrad verschwunden. An dieser Stelle rät die Polizei, dass Fahrräder stets mit einem Schloss an einem fest verankerten Gegenstand gesichert werden. Zeugenhinweise zum Vorfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0365 / 8290 entgegen. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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