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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Unter Cannabiseinfluss am Steuer (0182812/2026)

Altenburg (ots)

Burkersdorf. Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagvormittag (21.07.2026) gegen 10:00 Uhr einen 38-jährigen Pkw-Fahrer auf der B7 bei Burkersdorf. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme veranlasst. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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