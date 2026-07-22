LPI-G: (LK ABG) Unter Cannabiseinfluss am Steuer (0182812/2026)
Altenburg (ots)
Burkersdorf. Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagvormittag (21.07.2026) gegen 10:00 Uhr einen 38-jährigen Pkw-Fahrer auf der B7 bei Burkersdorf. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme veranlasst. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (SR)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell