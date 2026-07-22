LPI-G: (LK ABG) Unter Cannabiseinfluss am Steuer (0182812/2026)

Altenburg (ots) - Altenburg. Opfer eines Trickdiebstahls wurde am Dienstagvormittag (21.07.2026) eine 67-jährige Frau in der Straße Am Steinweg. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Seniorin gegen 10:00 Uhr von zwei unbekannten Frauen im geschätzten Alter zwischen 20 und 30 Jahren angesprochen und nach dem Weg gefragt. Im weiteren Verlauf umarmte eine der Frauen ...

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