Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Trickdiebstahl - Seniorin verliert Goldkette (0182816/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Opfer eines Trickdiebstahls wurde am Dienstagvormittag (21.07.2026) eine 67-jährige Frau in der Straße Am Steinweg. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Seniorin gegen 10:00 Uhr von zwei unbekannten Frauen im geschätzten Alter zwischen 20 und 30 Jahren angesprochen und nach dem Weg gefragt. Im weiteren Verlauf umarmte eine der Frauen die Geschädigte. Erst kurze Zeit später bemerkte diese das Fehlen ihrer goldenen Halskette im Wert von etwa 200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Frauen oder zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 710 bei der Polizei Altenburger Land zu melden. (SR)

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