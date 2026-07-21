Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Bargelddiebstahl im Krankenhaus schnell aufgeklärt (0182089/2026)

Gera (ots)

Gera: Ein 26-jähriger Mann muss sich seit Montagmittag (20.07.2026) wegen Diebstahls verantworten.

Ein 75-jähriger Patient eines Krankenhauses in der Straße des Friedens hatte gegen 13:15 Uhr sein Krankenzimmer kurzzeitig verlassen und bemerkte anschließend, dass aus seiner im Schrank abgelegten Geldbörse 40 Euro Bargeld fehlten. Zuvor hatte er beobachtet, wie der Tatverdächtige das Zimmer verließ.

Der 26-Jährige stimmte einer freiwilligen Nachschau seiner mitgeführten Sachen zu. Hierbei konnte das entwendete Geld aufgefunden und sichergestellt werden. Das Bargeld wurde dem Geschädigten wieder ausgehändigt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (KB)

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