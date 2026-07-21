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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Vandalismus in Parkhaus verursacht hohen Sachschaden (0181412/2026)

Gera (ots)

Gera. Unbekannte Täter richteten zwischen Freitagabend (17.07.2026) und Montagmorgen (20.07.2026) erheblichen Sachschaden in einem Parkhaus in der Dr.-Eckener-Straße an.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden auf mehreren Parkebenen insgesamt 20 Feuerlöscher aus ihren Halterungen entnommen und missbräuchlich entleert. Darüber hinaus beschädigten die Täter Beleuchtungseinrichtungen, das Bedienelement eines Aufzugs sowie eine Dachluke.

Der entstandene Sachschaden soll im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs sowie des Missbrauchs von Notrufen und der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln aufgenommen. Zeugenhinweise werden von der Polizei Gera entgegengenommen. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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