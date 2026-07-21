Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus - Betäubungsmittel aufgefunden (018210/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Feuerwehr und Polizei kamen am Montagnachmittag (20.07.2026) gegen 14:55 Uhr in der Leonhardstraße zum Einsatz, nachdem ein Wohnungsbrand gemeldet worden war. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zur Wohnung und fanden den 27-jährigen Bewohner schlafend im Wohnzimmer vor. In der Küche war ein auf dem eingeschalteten Herd stehender Topf in Brand geraten und hatte eine starke Rauchentwicklung verursacht. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Der entstandene Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen fanden Polizeibeamte in der Wohnung zudem eine geringe Menge Amphetamin, welche sichergestellt wurden. Gegen den 27-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. (KB)

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