Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Unbekannte beschädigen Weide und Weidezaun (018189/2026)

Altenburg (ots)

Schmölln. Unbekannte verursachten zwischen dem 18.07.2026, 14:00 Uhr, und dem 20.07.2026, 08:00 Uhr, Sachschäden auf einer Kuhweide am Stausee Brandrübel. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren der oder die Täter mit einem bislang unbekannten Fahrzeug die Weide und beschädigten dabei sowohl den Weidezaun als auch die Grünfläche.

Der entstandene Schaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Angabe des Sachverhaltes zu melden. (KB)

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