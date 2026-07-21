Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss - Unfallstelle verlassen (0182112/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Montagvormittag (20.07.2026) ereignete sich gegen 11:15 Uhr in der Siegfried-Flack-Straße ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen kam eine 48-jährige Hyundai-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Laternenmast sowie einem Straßennamensschild und kam schließlich auf einem Baumstumpf zum Stehen. Anschließend verließ sie pflichtwidrig die Unfallstelle.

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen konnte die Fahrerin festgestellt werden. Diese gab an, am Morgen Cannabis sowie opiathaltige Medikamente konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest verlief entsprechend positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Schaden an der städtischen Verkehrseinrichtung liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Gegen die 48-Jährige wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (KB)

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