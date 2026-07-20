Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Erfolgreicher Einsatz gegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahl - Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft (0178639/2026)

Gera (ots)

Gera. Ein aufmerksames Zusammenwirken von Mitarbeitern des Einzelhandels und der Polizei führte am Donnerstag (16.07.2026) zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen, die im Verdacht stehen, gewerbsmäßige Ladendiebstähle begangen zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachteten Zeugen die beiden Männer in einem Einkaufszentrum in der Heinrichstraße dabei, wie sie in einem Geschäft Waren in speziell präparierten Einkaufstaschen verstauten und anschließend ohne Bezahlung aus dem Markt brachten. Das Diebesgut wurde in einem im Parkhaus abgestellten Pkw deponiert. Alarmierte Polizeikräfte konnten die beiden Tatverdächtigen noch vor Ort stellen.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde die Wohnung eines Tatverdächtigen, sowie das genutzte Fahrzeug durchsucht. Dabei stellten die Einsatzkräfte weiteres mutmaßliches Diebesgut aus mehreren Geschäften, darunter Bekleidung, Schuhe und Zigaretten, sowie manipulierte Einkaufstaschen sicher. Der Gesamtwert des sichergestellten Diebesgutes beläuft sich nach ersten Schätzungen im niedrigen vierstelligen Bereich.

Gegen die beiden georgischen Tatverdächtigen im Alter von 23 und 34 Jahren wird wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Untersuchungshaftbefehl. Die Tatverdächtigen wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (KB)

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