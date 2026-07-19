LPI-G: Brand eines Müllcontainers in der Theaterstraße (CV: 0180803/2026)
Gera (ots)
Am Sonntag (19.07.2026) wurde gegen 04:10 Uhr ein Müllcontainer auf einem Mülltonnenstellplatz in der Theaterstraße in Brand gesetzt. Durch das Feuer wurde der 1.100-Liter-Container zerstört. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen geben können, sich bei der Polizei Gera zu melden. Telefon 0365-8290. SH
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