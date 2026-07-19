LPI-G: Müllcontainer durch Brand zerstört (CV: 0180803/2026)

Altenburg (ots) - Am Nachmittag des 18.07.2026 kam es im Bereich Altenburg Nord zu einer Schlägerei zwischen einem 27 Jahre alten Mann und einem 29 Jährigen, wobei auch Stangen und Rohre als Tatmittel verwendet wurden. Außerdem führte der 27 Jährige ein Messer bei sich. Ein zunächst unbeteiligter 27 jähriger Zeuge schritt ein, konnte den Mann mit dem Messer am Boden festhalten, zog sich dabei aber mehrere ...

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