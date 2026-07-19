LPI-G: Müllcontainer durch Brand zerstört (CV: 0180803/2026)
Gera (ots)
Unbekannte setzten am Sonntagmorgen (19.07.2026), gegen 02:40 Uhr, in der Straße des Friedens, Höhe Hausnummer 104, einen Papiermüllcontainer in Brand. Der 1.100-Liter-Container wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. SH
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