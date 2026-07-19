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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugbrand in Gera (CV: 0180205/2026)

Gera (ots)

Am Samstag (18.07.2026) geriet gegen 00:30 Uhr im Weg der Freundschaft auf Höhe des ehemaligen Milchhofes ein abgestellter Mercedes-Benz in Brand. Ein Zeuge informierte die Feuerwehr und die Polizei über das brennende Fahrzeug. Der Pkw stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizei Gera unter der Telefonnummer 0365-8290 entgegen. SH

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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