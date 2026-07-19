Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung mit Stichverletzung - Täter gestellt

Altenburg (ots)

Am Nachmittag des 18.07.2026 kam es im Bereich Altenburg Nord zu einer Schlägerei zwischen einem 27 Jahre alten Mann und einem 29 Jährigen, wobei auch Stangen und Rohre als Tatmittel verwendet wurden. Außerdem führte der 27 Jährige ein Messer bei sich. Ein zunächst unbeteiligter 27 jähriger Zeuge schritt ein, konnte den Mann mit dem Messer am Boden festhalten, zog sich dabei aber mehrere Stichverletzungen zu. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten alle Personen vor Ort feststellen und die Tatmittel beschlagnahmen. Der 27 jährige Messerangreifer wurde vorläufig festgenommen, jedoch nach Weisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Der einschreitende Zeuge wurde nur leicht verletzt und konnte nach medizinischer Überprüfung das Krankenhaus am selben Abend wieder verlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und zu den Ursachen der Auseinandersetzung.

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