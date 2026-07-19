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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrt unter Einfluss von Alkohol

Altenburg (ots)

Am 18.07.2026 wurde durch Polizeibeamte in Altenburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein unter Alkoholeinfluss stehender Nissanfahrer überprüft. Der 62 Jahre alte Mann hatte einen Atemalkoholwert von 0,83 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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