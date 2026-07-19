LPI-G: Fahrt unter Einfluss von Alkohol
Altenburg (ots)
Am 18.07.2026 wurde durch Polizeibeamte in Altenburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein unter Alkoholeinfluss stehender Nissanfahrer überprüft. Der 62 Jahre alte Mann hatte einen Atemalkoholwert von 0,83 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.
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