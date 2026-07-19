Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Angriff auf Rettungskräfte

Altenburg (ots)

Nach einem Arbeitsunfall am Nachmittag des 17.07.2026 griff ein 26 Jahre alter Mann in Meuselwitz, OT Mumsdorf die herbeigerufenen Rettungskräfte an. Diese informierten die Polizei, welche halfen den Mann zur Untersuchung ins Krankenhaus zu bringen. Dort wurde durch den Mann abermals medizinisches Personal angegriffen, bevor die ärztliche Behandlung beginnen konnte. Gegen den 26 jährigen Deutschen wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriff auf Rettungskräfte eingeleitet.

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